L’AQUILA – Il presidente dell’Anps (Associazione nazionale della Polizia di Stato) dell’Aquila, Marcello Di Tria, comunica in un nota che, “con grande dispiacere, il 16 marzo scorso ci ha lasciati il grande cav. Ivio Broccoletti” per decenni una delle “colonne” della Questura dell’Aquila e da tempo in pensione.

“A nome del direttivo – prosegue Di tria – e di tutti i soci esprimo le più sentite condoglianze ai figli Cristina, Antonello e Rosaria“.