L’AQUILA È mancato stamattina presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove era ricoverato per malattie pregresse Umberto Picuti di 82 anni, padre del pm presso il tribunale del capoluogo Fabio Picuti (foto sotto).

Il magistrato ha seguito in prima persona gran parte dei circa 200 fascicoli aperti sul terremoto del 6 aprile, dal crollo della casa dello studente fino al processo alla Commissione Grandi rischi che ha avuto risonanza internazionale, passando per le decine di palazzi sotto il cui crollo perirono 309 persone.

La tumulazione di Umberto Picuti, in forma strettamente privata come da norme in materia di Covid19 in vigore sino al 4 maggio 2020, avrà luogo presso il Cimitero Monumentate di L’Aquila con il rito dell’ultima commendatio e valeditio.

Alla famiglia le condoglianze di Laquilablog.