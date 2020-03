L’AQUILA – Si è spento nella notte a Roma Francesco Signori, aquilano di 66 anni.

Da tempo combatteva contro un brutto male. Infermiere, era appassionato di mare e navigazione e ha trascorso interi periodi della sua vita al largo.

Il padre, Giuseppe, per quasi mezzo secolo ha avuto il negozio di mobili “Pezzopane e Signori” in via Verdi, punto di riferimento per intere generazioni.

Lascia la figlia Lucia, i nipoti, e i fratelli Giorgio, gemello, e Carlo.