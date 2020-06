L’AQUILA – Via di Civita, nel tratto che attraversa la popolosa frazione di Monticchio, sarà terminata.

A comunicare in una nota la notizia attesa da parte dei residenti della frazione di Monticchio, e dai numerosi fruitori, è il consigliere Comunale Laura Cucchiarella in quota Lega che aggiunge: “È stato fondamentale il puntuale lavoro svolto dai tecnici del settore, grazie ai quali siamo riusciti a reperire i fondi necessari e si è arrivati alla soluzione di questo problema”.

“Il tratto interessato dalle operazioni di ripristino del manto stradale, che godeva già di un precedente finanziamento ‘dirottato’ su altri interventi, è quello che va dal confine con il Comune di Ocre fino all’accesso ai Map di Monticchio, (circa 300 metri) – spiega -. Questa manutenzione non solo sarà risolutiva per le pessime condizioni in cui versa da parecchio tempo la sede stradale, soprattutto a causa dei molti attraversamenti compiuti nel tempo per allacci di utenze e simili, ma completerà la riqualificazione di una strada comunale molto utilizzata che parte da Civita di Bagno, attraversa Ocre ed arriva a Monticchio, fino alla provinciale 36”.

“In tempi brevi i lavori saranno eseguiti e quindi presto termineranno i disagi per chi quotidianamente è costretto a delle vere e proprie gimcane nel percorrerla”, conclude il consigliere.