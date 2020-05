E’ stata lanciata una piattaforma web (https://www.pangeadds.eu/demos/CoVid19/) ricca di grafici e dashboard per il monitoraggio dell’andamento dei contagi durante la Fase 2 in Italia. La piattaforma Covid-19, sviluppata da Pangea, è semplice da usare e permette a chiunque di poter monitorare giorno dopo giorno l’andamento dei principali parametri (contagi, decessi, guariti, tamponi effettuati, etc.) relativi all’emergenza coronavirus, sia a livello nazionale sia su scala regionale e provinciale.“