“Tornare a un “turismo lento” andrà in parallelo con il percorso verso uno “slow fashion”, alla ricerca di un rinnovato modello capace di rallentare i tempi della moda, adattandoli agli attuali consumi”. Massimiliano Vavassori (direttore Relazioni Istituzionali & Centro Studi di Touring Club Italiano) ha sottolineato nel suo intervento sulle nuove prospettive del turismo, come gli attuali scenari porteranno a una selezione verso un’offerta di qualità.

“Non dobbiamo rincorrere le persone e fare uscire prodotti sempre nuovi, per un consumatore che sta cambiando il proprio modo di fare shopping, riscoprendo sempre più gli acquisti di prossimità – ha aggiunto -. Se il cliente cambia, dobbiamo cambiare anche noi e il nostro sistema”.

Il segretario generale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Massimo Torti, ha sottolineato l’importanza per i negozi di una formazione che vada a coprire l’attuale gap culturale digitale, “facendo sì per esempio che la vetrina personalizzata, a cui il cliente è affezionato, non viva soltanto nelle vie delle città ma anche online”.

“C’è bisogno di una formazione che supporti nuovi modelli di gestione del punto vendita – ha chiarito – mantenendo ferma la tradizione, ma spingendo anche sull’innovazione. Perché non c’è algoritmo per misurare gli accessi e gli acquisti con carte fedeltà che possa arrivare alla conoscenza approfondita dei clienti di cui è in possesso un operatore commerciale”.

Turismo di prossimità in crescita, dunque, ma tra non molto dovrebbero riprendere anche gli arrivi internazionali. Nel 2019, anno in cui secondo Global Blue il Tax Free Shopping in Italia ha registrato un incremento del 16% sul 2018, i cinesi sono stati la prima nazionalità in quest’ambito, in aumento del 7%. Al secondo posto i russi e al terzo gli statunitensi. In generale, gli acquisti sono stati trainati dagli Elite shopper (17% sul totale dei volumi di spesa), il 40% dei quali proveniente dalla Repubblica Popolare.

La previsione è che “per ottobre-novembre si possano rivedere flussi più strutturati dal Paese asiatico, ma gli operatori stanno già lavorando sul Capodanno cinese del 2021”. Già da fine estate potrebbero riaffacciarsi inoltre alla Penisola i russi, ma in piccoli gruppi: una presenza che dovrebbe rafforzarsi entro fine 2020.