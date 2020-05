L’AQUILA – “Questa mattina un gruppo di Deputati della Lega Giovani, guidato dal Coordinatore Federale l’On. Luca Toccalini, è sceso in piazza Montecitorio insieme a studenti di Medicina, specializzandi e giovani medici che hanno manifestato – congiuntamente a 11 associazioni universitarie e di categoria – contro l’inadeguato numero di contratti di formazione specialistica e per mettere in luce la scarsa attenzione del dl Rilancio rispetto alle istanze dei camici bianchi”.

Così in una nota Alessandro Maccarone, Coordinatore Studenti Universitari del Centro Italia della Lega Giovani, che aggiunge: “Siamo al fianco delle associazioni che, con rabbia ed esasperazione, hanno denunciato un sistema che imprigiona nell’imbuto formativo migliaia di laureati. Oggi più che mai è necessario dare compimento ai tavoli di lavoro convocati in queste settimane, e che hanno visto la partecipazione di numerose forze politiche, per affrontare in modo unitario la questione. Auspichiamo che il Governo faccia la sua parte con un congruo stanziamento di fondi per l’aumento dei contratti di formazione.”