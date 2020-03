L’AQUILA – “In queste giornate cupe e buie a causa del coronavirus ognuno di noi, nel proprio ambito, si sta adoperando in qualche modo per apportare il proprio contributo per rasserenare le ore che scorrono malinconicamente lente. Molti artisti con la loro arte creativa, si stanno proponendo per dare un senso che sia di positività per affrontare questo momento difficile e particolare. E questa è la sensibilità propria dell’artista, volta anche ad uno scopo sociale”.

Così Mimmo Emanuele, artista aquilano, per il quale “l’arte deve essere sempre veicolo di un messaggio. Un messaggio di pace, fratellanza e portatore di un rasserenamento degli animi”.

“È ciò che mi sono proposto sin dal 6 aprile 2009; con la mia tavolozza colorata trasmettere il mio senso di speranza e far vivere a tutti, anche per un istante, attimi di sollievo. Ho da sempre sostenuto che il colore abbia in sé, nelle dovute proporzioni, un effetto terapeutico che possa giovare in qualche modo a rendere le giornate meno buie”.

“L’opera che propongo, nata in questi giorni costretti a stare a casa, ha come attore principale l’arcobaleno, portatore di luce e speranza. Il titolo emblematico è: Con l’arcobaleno l’alba di una nuova primavera. Con i colori la dissonanza del Coronavirus”.

“Ciò vuole essere un augurio e la speranza che la bella stagione porti in ognuno di noi la primavera non solo nel cuore”, conclude Emanuele.