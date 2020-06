Ancora oggi l’aumento della pressione garantirà sull’Italia un tempo in prevalenza soleggiato e decisamente più caldo, mentre dal Nord Europa scenderanno una serie di fronti perturbati che causeranno un’importante peggioramento del tempo nei prossimi giorni.

Clima caldo estivo con valori massimi fino a 30°C al Nord, 22-28°C al Centro-Sud. Da mercoledì sulla penisola le cose cominceranno a cambiare, l’atmosfera diventerà via via più instabile e un primo fronte perturbato raggiungerà il Nord con temporali sulle Alpi e sul Triveneto. Giovedì dal Nord Europa un vortice ciclonico piomberà sull’Italia generando una seconda perturbazione, più intensa e che farà peggiorare il tempo su tutto il Nord e nel corso di venerdì anche su tutte le regioni tirreniche e poi al Sud. Tra giovedì e venerdì i temporali potranno risultare anche molto forti, con grandinate, locali nubifragi e possibili trombe d’aria. Le temperature caleranno bruscamente di 7-8°C.

ILMeteo.it avvisa che nemmeno nel successivo weekend il tempo sarà stabile, infatti un altro fronte perturbato è previsto impattare sulle regioni settentrionali con un’altra sfuriata temporalesca.

ABRUZZO

MERCOLEDI’: l’ondulazione del flusso delle correnti in quota, favorirà l’ingresso di una massa d’aria più umida e instabile di origine atlantica che, dopo una mattinata nel complesso soleggiata, determinerà la formazione di nuvolosità cumuliforme sulle aree appenniniche di Marche e Abruzzo nelle ore pomeridiane, con rovesci e temporali localmente di forte intensità che potranno estendersi a tratti fin verso le aree costiere. Fenomeni in generale esaurimento entro le prime ore della sera. Temperature in aumento nei valori minimi notturni, massime stazionarie o in ulteriore lieve rialzo. Venti in rotazione da Ovest in quota, ancora di direzione variabile sulle coste ma con rinforzi di Scirocco entro il pomeriggio. Mare da poco mosso a quasi calmo.

GIOVEDI’: Da giovedì si avvicinerà un’intensa perturbazione atlantica al Nord Italia che determinerà un deciso aumento della nuvolosità anche tra Marche e Abruzzo, con qualche piovasco pomeridiano non escluso al confine con la Romagna, mentre sembra probabile il veloce passaggio di un fronte temporalesco nella notte e nella mattinata di venerdì a partire dalle Marche e in successiva rapida estensione all’Abruzzo. Temperature in deciso aumento fino a giovedì grazie ad estese condizioni di Garbino, poi in calo nel corso di venerdì. Weekend abbastanza stabile, seppur con possibile nuovo incremento dell’instabilità da domenica, a partire dai settori appenninici.