Peggiora il tempo nel fine settimana con un modesto calo delle temperature. Le piogge interesseranno dapprima il Nord per poi arrivare anche al Centro e al Sud. Da lunedì nuova svolta anticiclonica con tanto sole e caldo primaverile.

Dopo un lungo periodo di stabilità, una coraggiosa perturbazione di origine Nord Europea riuscirà a raggiungere l’Italia portando un peggioramento del tempo.

Cieli coperti sabato al centro Nord con piogge sparse su Piemonte e Lombardia, spruzzate di neve sulle Alpi a partire dai 1000 metri. Dal pomeriggio peggiora anche sul versante orientale. Le precipitazioni, entro sera, raggiungeranno il Sud (specie la Puglia e i rilievi appenninici). Più soleggiato su Sardegna, Sicilia, Lazio e Campania. Il fronte perturbato sarà sospinto da correnti più fredde settentrionali che causeranno un graduale calo delle temperature. Nella giornata di domenica la perturbazione sfilerà veloce verso la Grecia. Il tempo rimarrà ancora incerto su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, altrove tornerà il sole.

Da lunedì l’anticiclone tornerà a pieno regime, garantendo tempo stabile in prevalenza soleggiato e in qualche occasione persino caldo. La variabilità tipicamente primaverile non esclude la possibilità di qualche breve pioggia ma in un contesto piuttosto stabile. Le temperature inizieranno a risalire fino a raggiungere i 20 gradi su quasi tutte le regioni.

