L’AQUILA – Chiamarli “mercatini” è riduttivo perché generano un bel movimento economico a L’Aquila. I negozi dell’usato, però sono un luogo in cui la “contaminazione” viene percepita anche in situazioni di calma, figuriamoci adesso col virus.

“In questo momento di ripartenza, la vendita della seconda vita di vestiti, scarpe, libri, mobili e suppellettili sarà molto delicata – raccontano a Laquilablog i titolari di Mercatino Franchising L’Aquila, Roberto e Natalia. -Siamo all’opera già da tempo e abbiamo apportato una serie di modifiche e misure igieniche per accogliere in sicurezza i clienti che acquistano e che portano i capi per le valutazioni”.

