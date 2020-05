L’AQUILA – Martedì 2 giugno il centrodestra manifesterà nella Capitale e in tutte le altre città capoluogo di Regione. La protesta sarà anche una sorta di prova generale per un’altra grande manifestazione, già fissata per il 4 luglio prossimo.

Ad annunciarlo sui social la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che scrive:”Daremo voce, insieme agli alleati del centrodestra, a milioni di italiani dimenticati e traditi dal governo. Saremo in 100 piazze, con iniziative simboliche, in sicurezza e rispettando le normative. E a luglio tenetevi pronti per una grande manifestazione nazionale!”.

Saranno presenti anche il leader della Lega Matteo Salvini e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. L’iniziativa è programmata per la mattina.