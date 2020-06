L’AQUILA – Non si ferma la protesta delle Mascherine Tricolori: sabato 13 giugno, per la settima settimana consecutiva, migliaia di Italiani scenderanno in piazza per manifestare contro il governo Conte e le misure insufficienti messe in campo per far fronte ad una crisi economica e sociale senza precedenti. All’Aquila la manifestazione si svolgerà in piazza Duomo alle ore 17:30.

“Sono passati ormai tre mesi dall’inizio del lockdown – spiegano in una nota gli organizzatori – e dal governo non è arrivata alcuna risposta concreta. Abbiamo iniziato a manifestare per primi, quando ancora vigevano le restrizioni della Fase 1, chiedendo risposte che ancora non sono arrivate. Da settimane ci troviamo a denunciare una situazione che sembra immutabile: cassa integrazione in ritardo, aiuti inesistenti per le imprese, fasce più deboli della popolazione abbandonate a loro stesse”.

“Occorre – prosegue il comunicato – un piano di intervento senza precedenti per salvare il turismo e servono regole meno stringenti per quelle attività, come bar e ristoranti, che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire. Bisogna, soprattutto, che questo governo vada a casa e che la parola torni al popolo”.

“Per questo motivo – concludono gli organizzatori – diamo appuntamento a tutti gli abruzzesi stanchi di questa situazione per sabato pomeriggio a L’Aquila in piazza Duomo: sarà l’ultima tappa prima della manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 20 giugno”.