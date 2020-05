L’AQUILA – Gli over 65, recandosi nelle farmacie comunali, potranno beneficiare delle mascherine in omaggio anche senza acquistarne altrettante, come annunciato dal Comune dell’Aquila nei giorni scorsi.

L’iniziativa, infatti, prevedeva che per ogni mascherina acquistata, gli ultrasessantacinquenni ne ricevessero una in omaggio, fino a un massimo di tre.

“L’Azienda farmaceutica municipalizzata (Afm) e il Comune dell’Aquila – hanno reso noto amministrazione comunale e azienda – hanno, dunque, deciso, visto l’esaurimento istantaneo dei dispositivi a pagamento e la difficoltà di approvvigionamento del bene presso la filiera Governo e struttura commissariale, di sganciare l’acquisto dalla gratuità e garantire il dispositivo. Si ricorda che l’elenco delle farmacie comunali, con i relativi indirizzi, recapiti e orari di apertura è consultabile sul sito internet dell’Afm e sul sito allestito in occasione dell’emergenza dal Comune dell’Aquila, vincilvirus.it“.