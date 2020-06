L’AQUILA – Mario Di Gregorio, funzionario del Comune dell’Aquila con lunga esperienza, è il nuovo coordinatore dell’area tecnica con la qualifica di quadro della Gran Sasso Acqua, società per azioni che gestisce il ciclo idrico integrato nel capoluogo e in altri trenta comuni del comprensorio.

La nomina è arrivata a seguito dell’espletamento di una selezione per titoli ed esami a cui hanno partecipato anche Alessio Anzuini e Giuseppe Venturini, entrambi ingegneri come Di Gregorio, il primo dell’Aquila e il secondo di Tagliacozzo, ex amministratore delegato del Consorzio acquedottistico marsicano.

Si tratta di un incarico di durata annuale. Per Di Gregorio è un ritorno, considerando che nel 2018 per un periodo era già stato in seno all’azienda sempre con compiti di coordinamento dell’Ufficio tecnico.

Funzionario comunale, Di Gregorio per un lungo periodo ha ricoperto anche l’incarico di dirigente a contratto. (m.sig.)