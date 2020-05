L’AQUILA – “Dall’inizio dell’emergenza abbiamo effettuato 39 ricoveri, 22 le persone guarite, 15 quelle decedute, 2 ancora ricoverate” – dice ai microfoni di Laquilablog il prof. Franco Marinangeli, primario del reparto di terapia intensiva del G8 del San Salvatore dell’Aquila.

“La tensione – racconta -, si è allentata, all’inizio eravamo in 70, adesso siamo 28 tra medici e infermieri .Un posto in terapia intensiva costa circa 3.000 euro al giorno – sottolinea Marinangeli -, e lo sforzo del nosocomio aquilano è stato immenso come quello di tutti. Anche se la situazione non è più impegnativa, oggi abbiamo il compito della responsabilità individuale. Non culliamoci per il fatto che il virus sparirà o sarà meno insidioso, confido più nel cambiamento dell’uomo che del Covid”.

Sentiamo