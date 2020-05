L’AQUILA – “Un paragone tra D’Alfonso e Marsilio e le rispettive amministrazioni? Sono certamente diversi ma molto simili nelle divisioni interne e nella mancanza di visione per questa regione, questo li accomuna. Il presidente Marsilio, la sua giunta e la sua maggioranza devo dire che sono meno preparati a livello amministrativo”.

Così Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio regionale, tracciando il bilancio di poco più di un anno del governo di centrodestra guidato da Marco Marsilio di Fratelli d’Italia.

“È un governo già diviso”, fa osservare a L’Aquila Blog, “ci sono diversi litigi all’interno delle stesse singole forze politiche che compongono la maggioranza, che ha già perso la consigliera Marianna Scoccia e quindi ha un componente in meno. È una gran confusione, basti vedere l’iter delle leggi che presentano, tempestate da emendamenti della stessa maggioranza, questo è segno di indecisione, mancanza di visione e programmazione”.

“Se davvero l’Abruzzo è il bancomat di Fratelli d’Italia come ha detto la Scoccia? Di fatto l’Abruzzo è oggetto della propaganda di Fratelli d’Italia”, dice Marcozzi, “il presidente Marsilio è più impegnato a fare propaganda per il proprio capo politico Giorgia Meloni che a fare il presidente di Regione. Avrebbe potuto essere più collaborativo con il governo Conte, ad esempio in una situazione di emergenza straordinaria come quella del Covid ma a lui piace fare polemica e non governare”.