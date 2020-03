L’AQUILA – “Nonostante tutte le istituzioni nazionali e locali ritengono, in questo momento, primaria l’attenzione verso l’emergenza coronavirus, il governo regionale ha stanziato 300 mila euro per la provincia dell’Aquila per importanti interventi di manutenzione idraulica e messa in sicurezza”, ha annunciato Roberto Santangelo, vice presidente vicario in Consiglio regionale.

“Questi fondi fanno parte di un pacchetto di 11 azioni per un totale di oltre un milione e mezzo di euro distribuiti sul territorio delle quattro province. In particolare nell’aquilano sono stati stanziati 25 mila euro per interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della linea ferroviaria Sulmona/Terni, località del Comune di Molina Aterno e Castelvecchio Subequo; 75mila euro per servizi di piena e manutenzione idraulica per la parziale demolizione dell’argine del fiume Sagittario in località Capo Canale; 200 mila euro per la strada comunale Campotosto-Ortolano che versa in uno stato di gravità geomorfologica”, ha spiegato Santangelo.