L’AQUILA – La fase 2 sarà molto più complicata di quella precedente per bambini e adolescenti. Tornare ad uscire, dopo mesi in casa, può essere molto più complicato.La loro routine è stata di colpo interrotta, e ne è succeduta per forza di cose, un’altra.

Adesso, altri cambiamenti, dicono a Laquilablog alcune rappresentanti del gruppo “Mamme per L’Aquila”, che da una parte ci spaventano, ma dall’altra ci fanno capire che anche con le mascherine i nostri ragazzi possono tornare a socializzare. Sono stati bravi in questi mesi , nonostante abbiano sofferto di più le privazioni delle relazioni sociali. Da settembre le scuole dovranno accoglierli in aule compatibili con norme di distanziamento, adesso dobbiamo capire come “gestirli” una volta terminate le lezioni a distanza.

Sentiamo.