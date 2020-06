L’AQUILA – Ancora pioggia e instabilità sull’Abruzzo: tutta Italia continua a essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca che manterranno condizioni di instabilità almeno fino alla fine del prossimo weekend.

Come si legge anche sul portale Abruzzometeo.org nelle prossime ore sono dunque “attesi annuvolamenti su gran parte delle regioni del centro-settentrionali, in ulteriore intensificazione nelle prossime ore, specie nel nel pomeriggio, con probabili formazioni temporalesche anche sulle regioni centrali, in particolare su Marche, Lazio e Abruzzo, ad iniziare dalle zone interne e montuose”.

Anche nei prossimi il maltempo continuerà inoltre a interessare tutta la regione, fatta eccezione per un temporaneo miglioramento tra venerdì è sabato mattina.

Già nella serata di sabato tornerà però “ad aumentare l’instabilità na causa dell’arrivo di un nuovo impulso di aria umida e instabile proveniente dal Mediterraneo occidentale che, se confermato, favorirà lo sviluppo di temporali anche nella giornata di domenica su gran parte delle regioni centrali”. (m.s.)