L’AQUILA – Allerta gialla per temporali su gran parte dell’Abruzzo interno a partire da questa mattina.

Il maltempo che fino a ieri ha interessato il nord Italia, si sta infatti estendendo al centro sud, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica.

Nel dettaglio è prevista allerta gialla per rischi idrogeologici per temporali sul bacino dell’Aterno, dell’Alto Sangro e Marsica.

Come si legge sul portale abruzzese Abruzzometeo.org, nel corso della giornata sono previsti “annuvolamenti consistenti sulla Marsica e nell’Aquilano, in intensificazione dalla tarda mattinata e in estensione verso il settore adriatico”.

“Nel pomeriggio e nel tardo pomerggio saranno possibili addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che, nelle zone montuose, si estenderanno verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con probabili sconfinamenti verso le aree costiere. In serata e in nottata assisteremo a una temporanea attenuazione della nuvolosità dei fenomeni che, tuttavia, torneranno a manifestarsi nella seconda metà della giornata”.