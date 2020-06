L’AQUILA – Una donna di 43 anni, E.R., è morta lasciando tre bambini piccoli di 5, 6 e 7 anni e gettando nello sconforto un’intera comunità, all’Aquila.

Era stata ricoverata in ospedale nel reparto di Pneumologia, con sintomi piuttosto aspecifici: sottoposta al tampone per la ricerca del coronavirus, così come stabiliscono le prassi dettate dall’epidemia, il test è risultato negativo.

Il quadro clinico si è via via aggravato con il passare dei giorni, fino alla necessità del trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove, purtroppo, l’altra notte ha perso la vita.

Sul corpo della donna è stato eseguito l’esame autoptico voluto dalla stessa Asl per fare chiarezza sulle cause del decesso ma i risultati ufficiali si avranno non prima di un paio di settimane.

I funerali sono in programma oggi alle 15,30 nella chiesa degli Angeli custodi a Paganica.