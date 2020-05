L’AQUILA – Da giorni ormai Madonna Fore e tutto il circuito della Crocetta sono tornati alla normalità, ovvero, pieni di gente.

A fare sport? Non si capisce fino a che punto, visto che il parcheggio è pieno di macchine.

A camminare? A far giocare i bimbi? Va bene tutto, ma non vanno bene guanti e mascherine abbandonati come cartacce in mezzo al verde. Tanti ne abbiamo trovati. Se gli aquilani si sono dimostrati responsabili restando a casa, facciano lo stesso nella gestione dei dispositivi individuali, che vanno smaltiti correttamente e non dispersi in natura.