L’AQUILA – I progetti dei due nuovi centri commerciali che dovrebbero sorgere in località Centi Colella e a Pettino, che hanno diviso la maggioranza di centrodestra alla guida del Comune dell’Aquila, hanno riacceso l’annoso dibattito sulla pianificazione urbanistica della città, ferma al Piano regolatore del 1975.

Le varie amministrazioni che si sono succedute hanno proceduto a colpi di varianti trascurando una visione d’insieme, spesso con l’esautorazione del Comune da ogni scelta come nel caso dell’area a San Sisto dove a sbloccare la realizzazione, anche in quel caso, di una struttura commerciale è stato un commissario nominato dal Tar, a cui si erano rivolti i proprietari a causa dell’inerzia dell’ente e che ha aperto la strada a una serie di ricorsi vinti in sede di giustizia amministrativa.

“Il Piano regolatore non è la soluzione salvifica a tutti i problemi”, fa tuttavia osservare Fabio Andreassi, urbanista che svolge ricerca nell’Università Guglielmo Marconi di Roma, “può essere una possibile soluzione, ma ha processi di elaborazione molto lunghi e faticosi, impegnano molte persone, e il Piano una volta approvato non è detto che risolva i problemi vista la velocità di trasformazione della società”.

Un’alternativa, Andreassi la individua nello strumento del progetto urbano, “che si fa su parti di città dove ci sono i maggiori problemi da risolvere relazionandoli con i valori e le opportunità interne all’area, in coerenza con la più generale struttura urbana “.

“È uno dei tanti strumenti che il l’azione pubblica può utilizzare. Tenendo conto che per la necessaria verifica di coerenza con gli strumenti sovraordinati, è possibile prendere in considerazione i recentissimi Piano strategico, Piano strutturale e il Piano della Mobilità Urbana”.

“La città sta seguendo le indicazioni ricevute dal Piano del 1975”, ricorda Andreassi, “e non ci sono stati nel frattempo grandi stravolgimenti se non per le grandi iniziative pubbliche realizzate in variante, come ad esempio la casa circondariale di Preturo o i nuovi insediamenti universitari, che hanno a mio avviso giustamente modificato il Piano in base alle esigenze del momento. Anche il terremoto del 2009 non ha comportato, all’interno dell’amministrazione, la necessità di riverificare il Piano del ’75: anche in questo caso l’azione pubblica ha effettuato interventi in variante, come ad esempio il Progetto C.a.s.e, i map e i musp. Si deve prendere atto di ciò”.

“Oggi abbiamo una città costruita sostanzialmente all’interno del quadro pianificatorio degli anni Settanta anche se i modelli di sviluppo, gli obiettivi generali e le prospettive sono completamente cambiati”, rileva l’urbanista.

“Uno dei pilastri fondativi del Piano del 1975 era basato sulle innovazioni apportate dall’industria finanziata dallo Stato e dalle Comunità montane, all’epoca appena istituite, che dovevano essere strumento di raccordo tra le esigenze del territorio rurale e quello della città. Al momento ci troviamo con quadro insediativo slabbrato, con bassissima densità abitativa, di circa 30-40 abitanti per ettaro e questo comporta un costo notevolissimo per i trasferimenti all’interno della città”.

“È difficile riconnettere tutto”, ammette Andreassi, “è una città che ha avuto una crescita notevole, impetuosa e derivante anche da esigenze igienico-sanitarie degli anni ’70 e dalla necessità di ritrovare la coesione e la tenuta sociale dopo i moti per la città capoluogo, dove sostanzialmente stava tutto all’interno del centro storico e del primo anello a ridosso delle mura con gravi carenze di servizi e di accessibilità, mentre adesso abbiamo una città molto cresciuta ma poco abitata”.

“Di fatto si tratta di una città che si restringe in pochi luoghi appoggiandosi prevalentemente all’infrastruttura viaria – continua l’urbanista – senza usufruire, ad esempio, della metro di superficie realizzata sul tracciato della ferrovia, per cui i processi di trasformazione avvengono lungo queste poche direttrici di flussi e sono coerenti con la struttura del Piano del ’75 e con le possibilità offerte dalle norme tecniche di attuazione: si inseriscono in questa prospettiva di sviluppo lungo poche e selezionate aree, lasciando però indietro, come dei rifiuti, ambiti importanti del sistema insediativo marginale e rurale”.

A proposito dei due insediamenti proposti dai privati e approdati all’esame del Consiglio comunale, che ha bocciato il progetto di Pettino e rinviato quello di Centi Colella, Andreassi fa osservare come “ci sono alcune attività commerciali che sono coerenti coi valori del centro storico e altre che sono incoerenti, la rivendita di automobili è ad esempio incoerente, la gioielleria o l’alimentari invece lo sono”.

“Bisogna quindi analizzare la domanda di commercio e localizzarla in base alle possibilità delle infrastrutture – spiega l’urbanista – . Una rivendita di materiale edile non la pensiamo mai in centro ma nelle aree industriali o commerciali. Non bisogna avere pregiudizi sulle attività di trasformazione degli insediamenti, vanno gestite sì, ma senza giudizi a priori altrimenti è difficile superare la crisi economica e occupazionale in corso: è necessario sviluppare il lavoro compatibilmente con i valori e i rischi del territorio all’interno di un modello di sviluppo innovativo”.

“Da una parte c’è chi ritiene che se si consente la realizzazione di attività commerciali al di fuori del centro storico, poi questo non rivivrà più”, ragiona ancora Andreassi, “d’altro canto riportare molte attività commerciali in centro significa risolvere prioritariamente i problemi di convivenza sociale e di accessibilità e fruibilità degli spazi, se vogliamo complessificare le finalità del finanziamento pubblico della ricostruzione e non ridurle alle attività strettamente risarcitorie edilizie”.

“Dare giudizi superficiali è molto facile, anche perché dietro ci sono posti di lavoro che vanno e vengono, l’azione pubblica non deve fare impresa, ma deve favorire l’attività privata all’interno dell’interesse pubblico”.

Per Andreassi è dunque “prematuro dare un giudizio” sui due progetti, “ma vanno inseriti all’interno di una progettazione per aree della città e sugli obiettivi generali della stessa, su cosa ad esempio deve diventare l’ambito tra piazza d’Armi e l’Aquilone, quello che va da Bazzano a San Gregorio e cosa deve diventare il centro storico”.