L’AQUILA – È venuto a mancare il professor Walter Fedeli, già Professore Ordinario di Chimica Generale ed Inorganica dell’Università dell’Aquila e direttore del Dipartimento di Chimica, Ingegneria Chimica e Materiali dal 1984 al 1991). Il Rettore esprime, a nome di tutto l’Ateneo aquilano, sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia.

Le parole della professoressa Giusi Pitari, sua allieva:

Lo ricordo quando giovanissima cominciai a seguire timorosa il suo corso di Chimica Generale. Walter mi fece innamorare della chimica e il suo esame fu il primo della mia carriera. Feci la tesi in Chimica Organica, non con lui, ma imparai a conoscerlo meglio in laboratorio.

Più in là fummo amici e ricordo con gioia le bellissime cene assieme.

Me lo ritrovai anche vicino di casa a Roio, con la sua famiglia.