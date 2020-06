L’AQUILA – Un via vai di persone per l’ultimo saluto a Giovanni Cialone, morto a 69 anni per un malore improvviso. In passato assessore all’ambiente del Comune dell’Aquila e vicepresidente del Parco Gran Sasso, da sempre paladino di attività ambientali. L’ultima sua battaglia, quella della riperimetrazione del Parco Sirente Velino. Quando la bara è uscita dalla camera ardente, allestita nella sala del Consiglio Comunale di Villa Gioia, si è svolta una breve cerimonia con il commosso ricordo di attivisti, politici e amici. Poi, la sepoltura nella sua San Vittorino.