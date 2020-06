L’AQUILA – Poste Italiane comunica che a partire da lunedì 22 giugno l’ufficio postale di L’Aquila Centro Storico (c.so Vittorio Emanuele), il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato, ripristina l’operatività su sei giorni, dal lunedì al sabato, secondo il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13,35 e il sabato fino alle 13,35.

Con questa ultima novità, tutti i 7 uffici postali della città tornano alla piena operatività “pre Covid”. A L’Aquila, con la medesima apertura “mono turno” sono disponibili le sedi di L’Aquila 2 (via Rocco Carabba), L’Aquila 3 (via Cardinale Mazzarino), L’Aquila 4 (viale Aldo Moro), L’Aquila 5 (via Leonardo Da Vinci); mentre con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 sono disponibili le sedi di L’Aquila V.R. (via della Crocetta) e L’Aquila 1 (Centi Colella).

In tutta la provincia dell’Aquila, secondo varie modalità orarie, sono attualmente aperti155 uffici postali su 159 complessivi.

L’Azienda ricorda che nel territorio provinciale sono operativi 63 ATM Postamat, di cui 8 nel capoluogo, disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, che consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Ulteriori informazioni sui giorni di apertura, sulle disponibilità orarie degli uffici postali nonché sui servizi offerti sono reperibili sul sito internet www.poste.it.