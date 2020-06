L’AQUILA – L’emergenza coronavirus sta passando come una falce sulle famiglie, procurando danni diretti ed indiretti e riducendole a vivere un’esistenza al di sotto della soglia di povertà con difficoltà ad acquistare anche i beni alimentari.

Per questo il Lions Club di L’Aquila si è adoperato per donare beni di prima necessità alimentari e per bambini. Tutto il materiale è stato consegnato all’Auser presso la “Casa del Volontariato” in via Saragat a L’Aquila.

Un gesto che si ripeterà nei prossimi mesi per affrontare una crisi economica che, purtroppo, non accenna a diminuire.