L’AQUILA – L’avvocato Carlo Cobianchi è il nuovo presidente del Lions Club L’Aquila per l’anno sociale 2020- 2021. Carlo Cobianchi subentra, a partire dal primo di luglio, nella gestione del Club all’avvocato Ernesto Venta. Lo scambio di consegne è avvenuto al termine della tradizionale cerimonia del “Passaggio del Martelletto” tenutasi venerdì sera presso il ristorante “Casale Signorini” a L’Aquila, nel rispetto delle cautele imposte dall’emergenza sanitaria.

Nel corso della conviviale, il presidente uscente Ernesto Venta ha tracciato il bilancio della proficua attività svolta nel suo anno sociale, mentre l’entrante Carlo Cobianchi ha anticipato alcune delle linee programmatiche che presenterà nella prima riunione del direttivo.

Alla cerimonia era presente il governatore del distretto 108-A Tommaso Dragani, il quale ha ufficializzato l’entrata nel Club di due nuovi soci: Katia Panella e Valentina Di Stefano.

Con Carlo Cobianchi si è insediato anche il nuovo Consiglio direttivo che è formato da: Ernesto Venta (Immediato past presidente), Massimiliano Laurini (1° vicepresidente e segretario), Rocco Totaro (2° vicepresidente), Roberta Spaziani (tesoriere), Annamaria Tatone (Cerimoniere), Mario Zordan (presidente Comitato soci), Marisa Iannarelli (Presidente Comitato Service), Francesca Ramicone (Coordinatore Lcif di Club), Angelo Cora (Referente “Compagnia Delle Mura”) e dai consiglieri Fausto Ronconi, Pierfranco Colangeli e Pierluigi Loreto.

Revisori dei Conti saranno Bruno Cetrullo, Francesca Ramicone; Probiviri Roberta Spaziani.

Tra le autorità intervenute:per la Curia, in rappresentanza del vescovo metropolita, Don Carmelo Pagano Le Rose; l’onorevole Stefania Pezzopane; per il Comune di L’Aquila il vice sindaco Raffaele Daniele; per la Regione Abruzzo l’assessore Guido Liris.