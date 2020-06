L’AQUILA – La popolare trasmissione Rai Linea Verde approda nel capoluogo, alla scoperta della Basilica di Collemaggio.

Ad annunciarlo sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino Pierluigi Biondi.

La puntata andrà in onda il prossimo 14 giugno e, scrive il sindaco, racconterà “le strade di una terra intatta, piena di storia, col primato di ben tre riconoscimenti Unesco”.

“Grazie alla Rai che non si ferma – aggiunge -. Bene per il nostro territorio che ha tanto da raccontare e da far vedere”.