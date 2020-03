L’AQUILA – “Da tempo a Roma è in corso un tavolo di confronto tra Conad ed ex lavoratori Auchan per tentare di trovare una soluzione attraverso lo strumento di una cooperativa di lavoro da parte degli ex dipendenti Auchan”.

Lo dice in una nota Camillo D’Alessandro, deputato di Italia Viva, che sulla vertenza ha presentato un’interrogazione discussa stamattina al question time in Commissione Lavoro della Camera.

“La vertenza non può essere spacchettata – spiega D’Alessandro – per cui è necessario un tavolo unico nazionale essendo unico il soggetto di riferimento della vertenza, ovvero Conad”.

Il sottosegretario al Lavoro Stanislao Di Piazza ha risposto all’interrogazione segnalando che è attualmente in corso un tavolo, sulla vertenza specifica, presso la Regione Abruzzo.

Tuttavia il deputato abruzzese ha chiesto di aprire un tavolo di confronto nazionale.