“Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”. Lo scrive il presidente Conte, su Twitter. “Lo Stato non lascia indietro nessuno”, afferma il ministro degli Esteri, Di Maio sull’operazione che ha portato alla liberazione di Silvia Romano, la cooperante milanese rapita 18 mesi fa in Kenya. “Grazie alla nostra Intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”, ha aggiunto Di Maio. Fonti dei Servizi spiegano che l’operazione di recupero è cominciata all’alba e che la ragazza è già “in sicurezza”, Un aereo la riporterà domani in Italia.

Sto bene e non vedo l’ora di tornare in Italia”. Queste le prime parole di Silvia Romano. “Sono stata forte e ho resistito”, ha aggiunto la 25enne milanese, trasportata nel compound delle forze internazioli a Mogadiscio. Secondo Raffaele Volpi, presidente del Copasir, la giovane “è ovviamente provata dalla prigionia ma sta bene”.