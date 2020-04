L’AQUILA – “Da mesi, a casa, appiccicati a web e social, bombardati da numeri e dati, finiremo per ammalarci proprio di “questo”, dice Martina Del Castello, esperta in comunicazione.

“L’infodemia, ovvero l’abbondanza delle informazioni, alcune accurate, altre per niente, che rendono difficile la ricerca di fonti affidabili, si sta trasformando velocemente in infopatia, ovvero la psicosi da numeri. Non cliccate i titoli sensazionali, dice la Del Castello, servono solo a prendere i click, guardiamo solo fonti autorevoli ma soprattutto limitiamo le connessioni.”