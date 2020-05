L’AQUILA – Mascherina sì, mascherine no, mascherina forse. “È innegabile che ci sia stata incertezza sulla sua utilità, non solo a livello italiano quanto dall’Organizzazione mondiale della sanità da cui sono arrivate indicazioni controverse”, ammette Marco Valenti, ordinario di metodologia epidemiologica del Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologie (Discab) dell’Università dell’Aquila, “ma era chiaro sin dall’inizio che l’uso obbligatorio ed estensivo sarebbe stato un fattore di contenimento importante della diffusione del Coronavirus”.

“Anche con mascherine non ad altissimo livello di protezione, anche cioè se non fossero state tutte Ffp3”, precisa, “però se due persone hanno la mascherina è chiaro che la loro interazione, dal punto di vista virale, è molto più bassa”.

“C’è stato anche un problema sull’approvigionamento”, ricorda il professore, “adesso forse un po’ meno, quindi la comunicazione è stata probabilmente asservita alla mancanza dei pezzi sul mercato, però questa è una mia ipotesi”.

“Se c’è distanziamento può non servire? È determinante soprattutto negli ambienti chiusi”, spiega Valenti, “in quelli aperti può essere anche sufficiente il distanziamento”.

“Come si concilia con ambienti come i ristoranti? Con il distanziamento – dice – tra una strategia ottimale e niente ci sono gradi intermedi. Alcune attività per definizione non possono essere tutelate dalla mascherina”.

Sulla distanza di trasmissione del virus, Valenti fa osservare come “in letteratura scientifica c’è di tutto, non mi fiderei dell’unica voce che dice ‘fino a due metri’ o ‘fino a tre’. Ci sono criteri di buon senso: noi siamo in una zona a bassa prevalenza dell’infezione, in cui la probabilità di incontrare una persona infetta è relativamente più bassa che altrove, per cui una misura intermedia tra il metro e mezzo e i due può essere largamente sufficiente. Tre metri mi sembra eccessivo”.

Dal professore infine un monito ai giovani che sono tornati ad animare la movida, spesso senza osservare il distanziamento o indossare la mascherina: “Ci vuole ancora un po’ di prudenza, serve pazienza, un paio di mesi in cui stiamo in totale sicurezza cercando di evitare gli assembramenti sarebbero molto importanti”.

“Ci avviciniamo, piano piano, a debellare la pandemia – aggiunge – ma occorrono comportamenti prudenti, anche se è difficile dopo tre mesi spiegarlo ai giovani che tuttavia non si sono comportati male. Oggi diventa difficile motivarli ad avere comportamenti adeguati, ma bisogna ribadire che serve evitare assembramenti”.