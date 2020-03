ISS e TRECCANI insieme per offrire ai ragazzi, nell’ambito del progetto #leparolevalgono, un vocabolario breve e agile dell’epidemia. Questo strumento, che l’ISS propone ai docenti che oggi si servono delle piattaforme online è un punto di partenza per riflettere sull’uso corretto delle parole e un’occasione per parlare degli scenari, presenti e passati, di un’epidemia.

La redazione del portale Treccani, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha perciò selezionato 10 parole importanti, e per ciascuna di esse fornisce gratuitamente la definizione del Vocabolario on line per comprendere l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Covid-19.

Le dieci parole sono accessibili al link: