L’AQUILA – “Gran parte delle intercettazioni si riferiscono ad un periodo successivo. Quelle relative alla mia consiliatura riguardano chat e messaggi tra consiglieri e magistrati, che io non potevo conoscere. Sono sorpreso per certe espressioni. Personalmente ho sempre cercato di garantire il corretto funzionamento dell’organo, come era mio dovere fare, rifiutando qualunque logica spartitoria”.

Così Giovanni Legnini, oggi commissario alla ricostruzione post-terremoto del Centro Italia, in un’intervista a Repubblica dopo essere comparso nelle intercettazioni tra giornalisti e magistrati nell’inchiesta su Luca Palamara, il pm ex presidente dell’Anm finito nella bufera dopo essere stato indagato per corruzione.

“Durante il mio mandato ho la certezza assoluta che nessuna delle decisioni assunte fosse il prodotto di patti inconfessabili ma frutto di decisioni collegiali, come d’altronde sembra emergere dalla chiusura delle indagini. E rivendico anche di aver garantito sempre l’autonomia di ciascuno dei consiglieri e l’indipendenza dell’organo dalla politica”, aggiunge l’ex vice presidente del Csm.

Alla domanda se avesse mai avuto contezza che Palamara si muovesse come un politico spregiudicato più che come un magistrato, Legnini risponde che “era un magistrato molto influente ed era il capo di fatto di una corrente. Sulle decisioni importanti, spesso siamo stati in disaccordo. Ma io ho conosciuto un altro Palamara, non certo quello delle conversazioni che sono state rese pubbliche, che mi hanno sorpreso e amareggiato nei toni e nei contenuti”.