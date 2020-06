L’AQUILA – “Mancano due anni, cerchiamo di fare la città che volevamo nel 2017”, dice a Laquilablog il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Francesco De Santis. L’ultimo voto sui cambi di destinazione d’uso di Centi Colella e Pettino, ha fotografato posizioni differenti tra le forze della maggioranza. Quest’ultima, però, non si misura con cose importanti? chiediamo all’esponente leghista. Per De Santis, che prova ad edulcorare la pillola, si tratta di posizioni “legittime, che dimostrano come non si tratti di problema politico, ma che Biondi non si sia presentato, non è un bel segnale, conclude. Sull’urbanistica non si può, ne’ si deve fare politica.