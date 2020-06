L’AQUILA – È scesa in piazza anche la Lega giovani, questa mattina, al fianco del centrodestra per la manifestazione del 2 giugno.

“Abbiamo deciso di manifestare – scrive in una nota il resp. Università Maccarone – per denunciare l’abbandono degli studenti da parte dei Ministri Azzolina e Manfredi. Un silenzio istituzionale imbarazzante che sta lasciando vuoti incolmabili nell’organizzazione degli esami e della ripresa dell’anno scolastico e accademico. Un Governo inconsistente che ha deciso quando far ripartire le partite di calcio ma non ha ancora comunicato quando intende far riprendere le attività scolastiche e didattiche”.

“Al fianco del centrodestra abruzzese – continua nella nota il resp. Organizzativo Gianvincenzo – abbiamo organizzato la raccolta viveri della Lega Giovani Avezzano per sostenere le parrocchie locali. In un momento così delicato, c’è bisogno di unità nazionale. E noi vogliamo esserne protagonisti”