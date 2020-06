L’AQUILA – “Come ribadito ieri in Consiglio comunale già dal 16 giugno la Lega tornerà a presenziare fisicamente in Consiglio comunale per dire basta ad una modalità virtuale ormai ingestibile è assolutamente fuori contesto”.

Lo scrive in una nota il consigliere comunale leghista Laura Cucchiarella.

“Abbiamo fatto notare al presidente come sia possibile andare a cena in un ristorante ma non ci è stata ancora data la possibilità di tornare a svolgere in presenza il Consiglio comunale, l’assemblea più importante della democrazia cittadina”.

”Svolgere le sedute in streaming è diventato difficile oltre che inutile, non si riesce ad ascoltare il contributo politico delle opposizioni, non riusciamo ad esprimere le valutazioni e le ragioni delle azioni amministrative che portiamo al voto dell’assemblea. Sono passati ormai 3 mesi – conclude Cucchiarella – e non è più tollerabile questa situazione. Dalla seduta del 16 giugno i consiglieri leghisti torneranno in Aula. Ripartiamo in sicurezza”.