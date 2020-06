L’AQUILA – Cinque amiche: Benedetta, Erica, Enrica, Maria Cristina e Martina. Durante il lockdown si sentono in videochiamata mentre bevono birra bionda , e sognano il viaggio da fare, una volta “libere”. Con questo spirito è nato Le Vagabionde, un nome diventato una pagina social, che unisce non solo la passione per la birra, ma l’attività all’aria aperta .

“Amiamo la nostra terra, raccontano a Laquilablog, la voglia di esplorarla e soprattutto di raccontarla e farla conoscere”.