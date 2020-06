L’AQUILA – Un saluto speciale in tempo di Covid prima di approdare alla scuola media, non poteva essere ridotto allo schermo del pc. E cosi le suore francescane missionarie di Gesù Bambino, conosciute come suore Micarelli , hanno voluto incontrare la quinta classe alla chiusura della loro esperienza con la scuola primaria. Nel giardino della sede tra Santa Maria di Farfa e Via Fortebraccio a L’Aquila, bambini, genitori ed insegnanti si sono ritrovati in “normalità” dopo il lockdow. I bambini hanno ricevuto un regalino dalle suore e il classico “tocco”, il copricapo nero usato nei paesi anglosassoni per salutare i traguardi scolastici.