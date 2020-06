NAVELLI – “Le nostre fontane tratturali del ‘600, che versavano in condizioni di abbandono torneranno, alla loro antica e genuina bellezza”, così il sindaco di Navelli, Paolo Federico, annuncia l’ultimazione dei lavori di restauro di alcune fonti sull’antico tratturo tracciato dai pastori”.

“Il progetto – dice Paolo Federico – portato avanti dalla Soprintendenza dell’Aquila è stato realizzato dalla ditta Soalco dell’Aquila. Attualmente il progetto è al 50% dello stato di avanzamento e nei prossimi mesi anche la fonte vecchia di Navelli e la fontana della Gola di Civitaretenga saranno ultimate”. La fonte a Civitaretenga, utilizzata fino agli anni ’50 per l’approvvigionamento di acqua per tutto il paese e per fare il bucato, è ancora oggi un importante punto di rifornimento di acqua della zona.

“Stiamo facendo un ottimo lavoro – sottolinea il Sindaco – insieme alla Sovrintendenza e alla locale Proloco per poter valorizzare tutto quello che il nostro territorio offre”.