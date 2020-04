L’AQUILA – Svelare i propri segreti in fatto di cucina per alleggerire la quarantena di tanti amici e follower che lo seguono su Facebook e Instagram.

Questo l’intento del giovane chef aquilano, da quattro anni insegnante alla scuola di cucina Red Accademy di San Vito Chietino (Chieti), Nunzio Visconti che, da quando il decreti ministeriali hanno imposto la chiusura dei luoghi pubblici, come tanti colleghi ha deciso di sfruttare i social per continuare a preparare le proprie specialità e portare avanti la passione per il buon cibo.

Un passatempo che, nel pieno dell’emergenza sanitaria si è trasformato in un vero e proprio gesto di condivisione, generosità e solidarietà. Il meccanismo è semplice: lo chef cucina a casa, mettendo a disposizione le proprie ricette sulle stories, in modo che tutti possano vederle e provare a replicarle.

Dai cookies, ai plumcakes, passando anche per i pancakes e i soufflé al cioccolato. Queste e tante altre le prelibatezze che il giovane ha cucinato insieme ai follower nei giorni scorsi.

“Prevalentemente preparo dolci ma a breve mi dedicherò anche al salato – dice all’Aquila Blog -. In genere cerco di riprodurre ricette semplici e alla portata di tutti, da fare con ingredienti facilmente reperibili al supermercato o direttamente in dispensa. Nel mio campo, sono sempre stato un grande sostenitore della semplicità che, a mio avviso non ha nulla da invidiare ai tanto complessi e decantati piatti d’alta cucina”.

E il giovane di cucina ne sa davvero qualcosa. Attivo infatti nell’ambito della ristorazione da quando aveva soli 15 anni, da allora ha fatto davvero tanta strada: dopo il diploma all’Enaip di Trento, si è dapprima trasferito in Sicilia, dove per due anni ha potuto lavorare a stretto contatto con il grande Pino Cuttaia e poi in Francia dove, per un anno e mezzo, è stato nelle cucine del Saint James di Parigi e, infine, ha affiancato come capopartita uno degli chef più stellati al mondo, Joël Robuchon, nel suo Atelier Etoile.

Al suo ritorno in Italia ha inoltre avviato la sua carriera di docente alla Red Academy di San Vito Chietino, una scuola di cucina e pasticceria professionale, che prevede sia corsi amatoriali che master per cuochi professionisti, ospitando spesso cuochi stellati internazionali.

“Ora come ora, la scuola è ferma come tutte le aziende del settore – spiega – ed è proprio per questo che insieme ad altri colleghi abbiamo deciso di mettere a disposizione degli amanti della cucina e del buon cibo le nostre competenze. Quello che principalmente cerchiamo di fare è rendere meno pesanti queste lunghe giornate di quarantena, realizzando appunto le nostre ricette e svelando anche qualche piccolo segreto”.