PESCARA – “Tua, azienda sempre più smart grazie a un processo di ulteriore digitalizzazione per affrontare la fase 2 post emergenza. Puntiamo alla digital transformation”.

Lo annuncia Gianfranco Giuliante, presidente della società unica abruzzese di trasporto, alla soglia di un periodo di profonda trasformazione tecnologica per l’azienda.

“Abbiamo previsto – spiega – il potenziamento dell’app Tua con informazioni in tempo reale circa la disponibilità dei posti a sedere sui mezzi, l’introduzione della prenotazione/richiesta a chiamata per tutto il trasporto abruzzese gestito”.

Un servizio che può avvicinarsi a quello del taxi, si potrebbe dire, ma non è tutto.

“Verrà introdotta la prenotazione lungo la rete interurbana di trasporto – spiega Giuliante – e sarà introdotto il conta persone a bordo dei mezzi che consentirà agli utenti di sapere in anticipo se potranno salire a bordo del mezzo che attendono, rispettando il distanziamento sociale”.

“Investiremo – conclude Giuliante – anche nella digitalizzazione dei processi non strategici quali la videosorveglianza ed il controllo degli accessi”.

“In un’organizzazione del tutto nuova – conclude Giuliante – è indispensabile una maggiore sensibilità da parte delle diverse amministrazioni abruzzesi in termini di corsie preferenziali esclusive per il trasporto pubblico locale e una razionalizzazione degli stalli e delle fermate per aumentare la velocità commerciale delle corse che possano garantire la sicurezza dei viaggiatori. Pertanto è necessario rimodulare la logica ‘meramente Tpl’ per raggiungere un duplice e contemporaneo obiettivo: rendere più competitivo il trasporto pubblico e consentire l’effettuazione di più corse in un determinato arco temporale”.