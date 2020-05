L’AQUILA – La Pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori partita ieri da Rivolto (Udine) stamattina ha fatto tappa in formazione anche sul cielo dell’Aquila.

Emozionante il passaggio sopra piazza Duomo e palazzo dell’Emiciclo, dove più di qualche aquilano ha potuto osservare il movimento degli aerei acrobatici in diretta.

Una parata suggestiva che durerà una settimana, con i velivoli che sorvoleranno i cieli italiani, in diversi momenti, fino al 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. In particolare, il programma prevede ogni giorno il sorvolo di diversi capoluoghi di regione.

Ieri, sono passati sopra i cieli di Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta, mentre oggi, oltre all’Aquila, hanno fatto tappa sopra a Genova, Firenze e Perugia. Mercoledì 27 saranno su Cagliari e Palermo e giovedì 28 su Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli, Campobasso. Venerdì 29 sarà invece effettuato il passaggio su Loreto, per rendere omaggio al Santuario della Beata Vergine, patrona dell’Aeronautica, Ancona, Bologna, Venezia e infine Trieste.