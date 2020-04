L’AQUILA – “Non vogliamo sapere quando riapriremo i nostri locali ma come comportarci – dicono ai nostri microfoni, Marco Carosone, Francesco Dioletta e Giuseppe Gallucci, titolari di avviate attività nel centro storico aquilano-. Finora si naviga a vista, non abbiamo la minima idea di quello che saranno i mesi a venire. Protagonista sarà la bella stagione, e quindi il suolo pubblico. Avremmo bisogno di spazio per il distanziamento, unica arma che abbiamo per difenderci e allora il Comune deve detassare il suolo pubblico, senza calcoli e percorsi burocratici. È l’unico modo per consentirci una “pseudo” ripresa”.