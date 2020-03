L’AQUILA – Un latitante albanese è stato arrestato nei giorni scorsi all’Aquila.

L’uomo, M.A. di 44 anni, è stato fermato dalla squadra Volante in viale Corrado IV dopo essere stato notato all’interno di una Passat: alla vista degli agenti ha svoltato repentinamente in via Di Vincenzo e, dopo aver parcheggiato, è entrato in un esercizio commerciale, insospettendo i poliziotti.

Con l’ausilio di una seconda pattuglia, gli agenti lo hanno fermato all’uscita dal negozio.

L’uomo è risultato essere destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Rimini il 14 gennaio 2016.

Accompagnato presso gli uffici della Questura, gli agenti hanno appreso che durante gli arresti domiciliari presso l’abitazione a Rimini era fuggito all’estero, da dove era appena tornato.