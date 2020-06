L’AQUILA – Continuano i successi artistici dell’artista Mimmo Emanuele. Dopo la partecipazione alla Fiera Mercato Arte Genova (Stand 130 con il critico d’arte Mattea Micello e iniseme agli artisti aquilani Giorgia Evangelista, Antonio Zenadocchio e Duettando l’aquilano è stato recensito su tre importanti cataloghi di arte contemporanea e moderna dell’anno 2020.

Tra questi, Catalogo di arte Moderna numero 55, Editoriale Giorgio Mondadori, che ha riservato allo stesso Emanuele 3 pagine, due redazionali in bianco e nero e una pagina a colori, al numero 55, sotto il titolo “Proposte Artisti 2019/2020”; nella pagina redazionale sono inoltre riportate le mostre più importanti, una nota biografica e i critici d’arte che hanno parlato dell’artista. In quella a colori è riportata una opera del 2019 dal titolo “Sacralità per la Vita-Patchwork”.

L’artista è stato inoltre recensito nell’Annuario internazionale degli artisti, edito da Mondadori e curato da Vittorio Sgarbi, Luca Beatrice, Angelo Crespi e Philippe Daverio. A Emanuele sono state riservate 3 pagine. Nella pagina a colori (numero 480) è stata pubblicata l’opera “Sacralità per la vita numero 2” con una breve nota critica di Barbara Romeo EA Editore PALERMO. Nelle altre 2 pagine (909, 1229) pubblicate le opere “Meditazione” e ” Il linguaggio delle mani e del viso” nonché una breve biografia ed una pagina redazionale.

L’Atlante dell’Arte Contemporanea edito da DeAgostini ha infine riservato a Emanuele 3 pagine. Esse contengono le referenze artistiche nonché una nota critica sul percorso artistico del pittore Aquilano. Di rilievo nella pagina 710 la pubblicazione del disegno “Un rosone che illumina”, particolare Rosone della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, L’Aquila.

Riportiamo una breve frase citata nella nota critica dove le parole del pittore sono un vero e proprio manifesto: “Per me è un dovere di cittadino tentare con le mie opere di tenere i riflettori accesi sulla mia città, L’Aquila, che deve tornare all’antico splendore dopo il sisma del 2009”.

Tra i prossimi impegni, oltre alle mostre di Milano, Torino e Brindisi, è da citare una mostra a Dubai a cura di Kalos con il critico d’arte Massimo Pasqualone.