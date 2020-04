L’AQUILA – La redazione di Laquilablog, continuerà a lavorare assicurando tra giornalisti e ospiti le massime condizioni di sicurezza, in qualsiasi momento della giornata.

Questo prevede il protocollo delle misure per il contrasto del Covid19, poichè la prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione. Un passaggio cruciale per la nostra redazione per dare continuità ai fatti che vi raccontiamo 7 giorni su 7.

Le linee guida, sono state illustrate nel corso di incontro tecnico sulla sicurezza nella sede del giornale, a Bazzano.

Regole rigide per giornalisti e tecnici e operatori, quelle adottate dalla proprietà. Distanze, mascherine e soprattutto guanti, visto lo scambio di materiale cartaceo e attrezzature usate; ognuno dovrà igienizzare spazi e servizi che utilizza, nonché misurare la temperatura corporea in entrata e uscita, come da protocollo di sicurezza. La proprietà assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

