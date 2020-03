L’AQUILA – Ci saranno anche le opere d’arte nella campagna informativa #vincilvirus, promossa dal Comune dell’Aquila per diffondere le regole e le buone pratiche di prevenzione dal covid-19 e per informare sulle iniziative del Comune in questa situazione.

Azioni che vanno – tra l’altro – dalla raccolta dei provvedimenti nazionali e regionali, alle disposizioni dell’ente, ai recapiti e alle modalità di erogazione degli uffici comunali, alla diffusione della newsletter quotidiana, contenente informazioni di vario genere su quanto accade in relazione all’emergenza in corso. Il tutto reperibile nella sezione speciale attivata sul sito internet della Municipalità, a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1928_coronvirus-covid-19.html

“L’Italia e l’arte vivono in simbiosi da sempre – ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi – e per questo abbiamo pensato di rendere ancora più incisiva la campagna #vincilvirus attraverso un libero adattamento di dipinti e affreschi di notorietà internazionale, che di giorno in giorno pubblicheremo sui social. Abbiamo iniziato con Magritte, proseguiamo con Michelangelo e andremo avanti, nei prossimi giorni, con Piero della Francesca e Giorgio De Chirico. E’ un modo anche per alleviare i disagi (comprensibili, ma necessari) dovuti al fatto di dover rimanere a casa, seguendo le prescrizioni diffuse a livello nazionale, e per non dimenticare, anche nel grave momento di difficoltà che stiamo vivendo, la bellezza da cui proveniamo, l’ingegno, la forza creativa”.

Lo slogan di questa iniziativa è “La tua vita è un’opera d’arte. Proteggila”.